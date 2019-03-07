محافظ مطروح يكلف بمعاينة خزانات وقود محطة السكة الحديد وتقنين الأراضى

مطروح – حسن مشالي

طالب اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، بالتزام جميع الجهات بمسئولياتها نحو تنفيذ ومتابعة الأعمال، وتقديم خدمات لائقة للمواطنين، مع محاسبة أى مقصر وعدم التهاون مع أية مخالفات.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى بحضور اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية والدكتور محمد إسماعيل رئيس جامعة مطروح والمهندس تامر سعيد السكرتير العام و رؤساء المدن ومديرى الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة .

وقرر محافظ مطروح، تشكيل لجنة فورية من التفتيش المالى والإدارى والحماية المدنية، لمراجعة محطة السكة الحديد والتأمين اللازم لخرانات الوقود، و تشكيل لجنة من مجلس مدينة الحمام و إدارة الرى والموارد المائية والصرف وشركة المياه، بشأن منسوب المياه الجوفية ما بين محطتى سكة حديد الحمام والرويسات، مع مخاطبة هيئة المياه الجوفية.

ووجه المحافظ، رؤساء المدن بحصر جميع المبانى والتزام جميع الجهات الحكومية باللون الموحد بالتنسيق مع مديرية الإسكان ورؤساء المدن، مع فصل الخدمة فى حالة عدم الالتزام، تنفيذاً لقانون البناء الموحد لجميع المحافظات، وقرار رئيس مجلس الوزراء.

وشدد على ضرورة التزام جميع الجهات بمخطط الاستعداد لموسم الصيف، مع التزام جميع الجهات بمراجعة إسناد الأعمال والمتابعة والإشراف واستلام الأعمال، طبقاً للتوقيتات المحددة وتوقيع غرامات التأخير على المتقاعسين ومحاسبة أى مخالف.

ووجه محافظ مطروح، بضرورة الإسراع فى فحص معاينات طلبات التقنين وعقد اجتماع دورى أسبوعياً، لرؤساء المدن ومديرى إدارات الأملاك، مع تشكيل لجنة للإشراف على مدى فحص ومعاينة طلبات وأعمال التقنين، بهدف الإسراع بها.

كما وجه محافظ مطروح، لرؤساء المدن بالتجهيز لعرض مبارايات كأس الأمم الإفريقية، من خلال شاشات كبيرة، و التنسيق بشأن التجهيز الإدارى والتأمين اللازم لها مع الجهات المعنية.

ووافق المحافظ على تخصيص قطعة أرض لإقامة مجمع إرشاد زراعى بالنجيلة، و طالب بسرعة إسناد أعمال تمهيد ورصف طريق صومعة الغلال بالحمام، مع التنسيق بين شركة المياه والصرف الصحى والكهرباء ومديرية الطرق، لسرعة الانتهاء من مد المرافق إلى الصومعة استعدادا لافتتاحها .