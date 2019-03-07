محافظ قنا يحضر حفل زفاف عروس من إحدى دور الأيتام

قنا - وائل محمد

قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا بحضور حفل زفاف عروس من أحد دور الأيتام بنجع حمادى بإحدى القاعات ونيافة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى وتوابعها والأستاذ حسين الباز وكيل مديرية التضامن الاجتماعى والعميد ماجد السيد رئيس مجلس مدينة نجع حمادى وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وعدد كبير من المواطنين.



قدم المحافظ التهنئة للعروسين متمنيا لهم حياة سعيدة كما حرص على التقاط الصور التذكارية معهم .

وأكد الهجان أن محافظة قنا لا تدخر جهدا فى رعاية الأيتام وتوفير فرص الحياة الكريمة وتقديم الدعم المعنوى والمادى لهم ومشاركتهم جميع الأعياد والاحتفالات والمناسبات وتشجيعهم على الجد والعمل وتقديم أوجه الرعاية الكاملة لهم فى مختلف دور الأيتام بالمحافظة.