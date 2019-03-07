محافظ الغربية: فحص 550 ألف مواطن خلال7 أيام بمبادرة 100 مليون صحة

الغربية - عادل ضرة

أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، أنه تم فحص 550605 مواطن مع نهاية اليوم السابع من مبادرة 100 مليون صحة بمحافظة الغربية، وذلك طبقاً للإحصائيات الصادرة من قاعدة البيانات الإحصائية الصادرة بوزارة الصحة بالقاهرة بنسبة 142 % من المستهدف اليومى البالغ نحو 55.356 ألف مواطن جاء ذلك خلال بيان صادر عن المحافظة.