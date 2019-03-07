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محافظ الجيزة: تحويل 120 ألف بطاقة تموين ورقية لـ إلكترونية

الخميس، 07 مارس 2019 12:22 م
محافظ الجيزة: تحويل 120 ألف بطاقة تموين ورقية لـ إلكترونية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، انتهاء المحافظة من التعامل ببطاقات التموين الورقية حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بتحويل 120 ألف بطاقة ورقية إلى بطاقات الكترونية والتى ستساهم فى الحد من التلاعب فى الأموال المخصصة للدعم والقضاء على تكرار الأسماء المقيدة فى أكثر من بطاقة وضمان وصول الدعم لمستحقية وانهاء معاناة المواطنين.
 
 ووجه المحافظ أجهزة مديرية التموين، بضرورة تكثيف أعمال الرقابة على البدالين التموينين والمخابز لضمان وصول الدعم الى مستحقية ومواجهة كل أوجه الغش والتدليس .
 
وأضاف المحافظ أن الدور الرقابى لمديرية التموين اسفر عن تحرير 2770 محضرا بواقع 1785 فى مجال المخابز البلدية والطباقى والمطاحن فى مخالفات نقص وزن ومخالفة المواصفات وعدم حمل شهادات صحية و129 محضر لبدالين تمويين و48 محضر فى مجال المواد البترولية والبوتجاز .
 
وقال هشام كامل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة أنه تم البدء فى أعمال حصر جميع بطاقات التموين الورقية خلال شهر يونيه 2018 والتى بلغت 120 ألف بطاقة ورقية وتم إرسالها الى وزارة التموين لمراجعة البيانات واصدار البطاقات وجارى تسليمها إلى أصحابها .
 
 وكشف مدير مديرية التموين خلال عرضه لتقرير عن مجهودات المديرية عن استمرار تدعيم المناطق ذات الكثافات السكانية العالية بقوافل اليوم الواحد والتوسع فيها وزيادة عددها وذلك من خلال اطلاق 8 قوافل يومية بدلا من 4 قوافل بهدف توفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية وقد بلغ عدد القوافل خلال الشهر 180 قافلة .
 
 
 
 

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