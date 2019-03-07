مؤتمر "التعليم الدينى الإسلامى" بإيطاليا يشيد بتجربة مجلة "نور" فى نشر السلام

كتب لؤى على

أشاد المؤتمر الدولى الذى عقد فى بولونيا بإيطاليا بما تقدمه مجلة "نور" للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر من محتوى يدعو إلى التسامح وترسيخ القيم بين الأديان السماوية.

وأشاد الدكتور نادر العقاد - مفكر إسلامى إيطالى - وأحد الباحثين خلال المؤتمر، بالنموذج الذى تقدمه مجلة "نور " لتعليم الأطفال الفكر الإسلامى الوسطى وأهمية أسس الحوار والتوافق بين أصحاب الديانات المختلفة ونشر المحبة والسلام بين أبناء الوطن الواحد.

وفى العرض التقديمى لإلقاء الضوء على النماذج التعليمية المضيئة فى مناهج التعليم الإسلامي الحديث ، قدم الباحث مجلة "نور للأطفال " التى تصدر عن الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف للأولاد والبنات من عمر 8 إلى 18 عام، كنموذج تعليمى يعالج الجزء الخاص بالحوار بين الأديان والمواطنة المشتركة من خلال قصص كارتونية تتحدث عن علاقات الصداقة والأخوة بين الشباب المسلم والمسيحى، و تقدم أفكار خلاَّقة، تُناسب أعمارهم، وتُنمى مواهبهم، وقدراتهم الإبداعية، واصفا" إياها بالنموذج " المهم للغاية".

وفى الختام أكد المشاركون على أهمية وثيقة الأخوة الإنسانية التى وُقعت بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وبين بابا الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس، كوثيقة تعليمية متميزة لنشر وتعزيز ثقافة الحوار.