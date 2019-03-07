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قاتل صديقه بالشرابية: خاننى مع مراتى ولو مسكتها كنت خلصت عليها هى كمان

الخميس، 07 مارس 2019 06:56 ص
قاتل صديقه بالشرابية: خاننى مع مراتى ولو مسكتها كنت خلصت عليها هى كمان جثة - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أدلى المتهم بقتل صديقه باعترافات تفصيلية أمام أحمد خطاب رئيس نيابة الشرابية، فقال بأنه فى يوم الحادث شعر بإرهاق شديد وقرر العودة لمنزله، وعندما فتح بابا الشقة شاهد صديقه مع زوجته فى وضع مخل، ما دفعه للاعتداء عليه بالضرب بينما تمكنت زوجته من الهرب قائلا: "لو كنت مسكتها كنت موتتها معاه" واتهمها بالزنا".

 وكشفت التحريات والتحقيقات عن أن زوجة المتهم، دخلت فى علاقة عاطفية مع المجنى عليه، حيث تعرفت عليه من خلال صداقته مع زوجها، وتطورت العلاقة إلى جنسية، حيث كان يتردد عليها داخل شقتها فى غياب زوجها.

وفى يوم الحادث خرج الزوج إلى عمله، واتصلت زوجته بعشيقها الذى حضر إليها، وأثناء جلوسهما فى الشقة، شعر الزوج بإعياء شديد، وقرر العودة إلى منزله وعندما دخل فوجئ بصديقه مع زوجته فأمسك به وانهال عليه ضربا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وتمكنت زوجته من الهرب، وألقت الشرطة القبض على المتهم وزوجته وأحالتهما للنيابة.


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