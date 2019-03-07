video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 مارس 2019 01:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيس بوك تتجه لتوفير خدمة الرسائل المشفرة

الخميس، 07 مارس 2019 12:16 م
فيس بوك تتجه لتوفير خدمة الرسائل المشفرة مؤسس فيس بوك
كتبت: إنجى مجدى
إضافة تعليق

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، إن المدير التنفيذى لشركة "فيس بوك"، مارك زوكيربيرج، بات يرى مستقبل منصة التواصل الأجتماعى يرتكز بشكل أكبر على المشاركات الخاصة أكثر من المضمون العام.

وبحسب الصحيفة، الخميس، قالت شركة فيس بوك، التى أصبحت أكبر شبكة اجتماعية فى العالم من خلال تشجيع الناس على مشاركة الصور والرسائل بشكل عام، إنها تراهن الآن على عكس ذلك: أن مستقبل الإعلام الاجتماعى يكمن فى الرسائل الخاصة والمحادثات الصغيرة.

 

ففى تحول كبير فى الإستراتيجية، يخطط فيس بوك لتوفير خدمة الرسائل المشفرة عبر جميع منتجاته الرئيسية والسماح للناس بإجراء محادثات خاصة سريعة الزوال، كما كتب الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج فى مقالة على مدونة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نيوزويك: فتاة أمريكية ضحية اتجار بالجنس تقاضى "فيس بوك"

فيس بوك

الرسائل المشفرة

مارك زوكيربيرج




لا تفوتك
وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة