فيس بوك تتجه لتوفير خدمة الرسائل المشفرة

كتبت: إنجى مجدى

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، إن المدير التنفيذى لشركة "فيس بوك"، مارك زوكيربيرج، بات يرى مستقبل منصة التواصل الأجتماعى يرتكز بشكل أكبر على المشاركات الخاصة أكثر من المضمون العام.

وبحسب الصحيفة، الخميس، قالت شركة فيس بوك، التى أصبحت أكبر شبكة اجتماعية فى العالم من خلال تشجيع الناس على مشاركة الصور والرسائل بشكل عام، إنها تراهن الآن على عكس ذلك: أن مستقبل الإعلام الاجتماعى يكمن فى الرسائل الخاصة والمحادثات الصغيرة.

ففى تحول كبير فى الإستراتيجية، يخطط فيس بوك لتوفير خدمة الرسائل المشفرة عبر جميع منتجاته الرئيسية والسماح للناس بإجراء محادثات خاصة سريعة الزوال، كما كتب الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج فى مقالة على مدونة.