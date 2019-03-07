فيديو وصور.. محافظ الفيوم ونائب وزير التعليم يفتتحان "ملتقى التوجيه الوظيفى الخامس"

الفيوم – رباب الجالى

افتتح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، فعاليات ملتقي "التوجيه الوظيفي الخامس" بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بدمو، تحت شعار "شغلانتي مستقبلي"، بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد الوهاب الغندور أمين عام صندوق تطوير التعليم، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وفليتشى لونجومباردى رئيس وحدة التعاون بالسفارة الايطالية نائباً عن السفير الإيطالى، ومحمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة.

أشار محافظ الفيوم، أن المؤتمر يهدف إلي فتح قنوات للتواصل المباشر بين الطلاب والشركات والمصانع، لإطلاعهم على فرص العمل المتاحة بهذه المنشآت، إضافة إلى التعريف بمهارات الطلاب، وإمكانية تطوير هذه المهارات بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وأوضح المحافظ، أن ملتقي التوجيه الوظيفى يشارك فى فعالياته أكثر من 30 شركة ومجموعة مصانع تعمل فى مجالات مختلفة، وأكثر من 700 طالب وطالبة من المدارس الثانوية الصناعية والمدارس الاعدادية، كما يتم عقد ورش تعريفية للطلاب حول تنمية مهاراتهم البشرية.

وأشاد محافظ الفيوم، بدور ملتقيات التوجيه الوظيفي في توعية الطلاب وتعريفهم بمتطلبات واحتياجات سوق العمل، وكذلك دور مجمع التعليم التكنولوجى الذي يُعد أحد ثمار التعاون المشترك بين الحكومتين المصرية والإيطالية، مؤكداً استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح مثل هذه الملتقيات والمشاركة فى تطوير منظومة العمل والآداء.

كما تفقد محافظ الفيوم ومرافقوه، عددًا من الورش الكهربائية والميكانيكية بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل، واستمع لشرحٍ وافٍ عن طبيعة عمل الماكينات ودورها فى التطوير والتنمية، كما تفقد عروض الشركات التوضيحية حول الفرص الوظيفية المتاحة.