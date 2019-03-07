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"علوم القاهرة" تمول 20 مشروع تخرج لتأهيل الطلاب لسوق العمل

الخميس، 07 مارس 2019 01:15 م
"علوم القاهرة" تمول 20 مشروع تخرج لتأهيل الطلاب لسوق العمل طلاب كلية العلوم جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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نظمت كلية العلوم بجامعة القاهرة، معرضًا  لمشروعات التخرج لطلاب المستوى الرابع ببرنامج التقنية الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بالكلية، وبحضور الدكتور عبد الحميد وجدى المناوى عميد الكلية، والوكلاء، ومنسقى البرامج، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
 
وقال الدكتور عبد الحميد المناوى، عميد كلية العلوم بجامعة القاهرة، إن الكلية قامت بتمويل 20 مشروع تخرج لطلاب المستوى الرابع ببرنامج البيوتكنولوجي، بما يعزز فرص الطلاب للتواصل مع سوق العمل واكتساب المهارات البحثيه، وتم اختيار لجنة محكمين لمشروعات الطلاب من بين أساتذة الجامعات والأساتذة العاملين بالمراكز البحثية.
 
وأضاف، أن مشروعات الطلاب، جاءت وفقًا لما طرحه رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، من رؤية حول ربط مشروعات التخرج للطلاب بريادة الأعمال وفكرة المشروعات الصغيرة المرتبطة بالتنمية بالدولة كخطوة في تحقيق نظام الجيل الثالث الذى تسعى إليه الجامعة، الذى يجمع بين التعليم والبحث العلمى واستغلال المعرفة لإنتاج قيمة مُضافة للاقتصاد.
 
وفاز أحد المشروعات الطلابية بالمركز الثانى بجائزة إبداع 7 علي مستوي الجامعة، وقد ركز المشروع على تقديم حلول غير تقليدية لتحويل المخلفات العضوية إلى بدائل أعلاف، كما فاز مشروع بحثى آخر بأفضل بحث في المؤتمر الطلابي الرابع بكلية طب جامعة عين شمس، وتم قبول أحد الأبحاث للعرض والنشر فى المؤتمر الدولى الثانى والعشرون للبترول والثروة المعدنية والتنمية.
 
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