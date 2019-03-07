ضبط 8سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور8سائقين لسيارات نقل وأجرة وملاكى من متعاطى المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 8 حالات ايجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.

و هم "سلامة.ح.ع"36 عام مقيم اشمون منوفية و"محمد.ا.ج"31 عام مقيم العريش شمال سيناء و"خالد.ع.ع"24 عام مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية و"فراج.ف.ا"28 عام مقيم جرجا سوهاج و"امير.س.ع"25 عام مقيم شمال سيناء و"محمود.ع.ع"41 عام مقيم فاقوس شرقية و"وسام.ج.م"29 عام مقيم العاشر من رمضان و"وليد.س.ا"32 عام مقيم المنيا.

تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.