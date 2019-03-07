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ضبط وتحرير 1249 مخالفة في حملة مرورية بالغربية

الخميس، 07 مارس 2019 10:43 ص
ضبط وتحرير 1249 مخالفة في حملة مرورية بالغربية حملة مرورية - أرشيفية
الغربية محمد طارق
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شنت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية، حملة مرورية على الطرق السريعة والداخلية بعدد من مراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات المرورية.
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد ماجد ناشد مدير إدارة مرور الغربية بشن حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير وضبط 1249 مخالفة متنوعة شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية وبدون رخصة قيادة.
 
كما تم ضبط دراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات وبدون تراخيص، وتحصيل 57 ألفا و300 جنيه "غرامات فورية"، تم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
 

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