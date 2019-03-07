ضبط مواطنين جمعوا 26 مليون جنيه من المصريين بالخارج والداخل

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 5 أشخاص لقايمهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها .

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة إسنا عقب تقنين الإجراءات من ضبط 5 أشخاص لحصولهم على مبالغ مالية من العديد من المواطنين نظير استثمارها فى مجال تربية "الأرانب" والإتجار فى الأدوية البيطرية، حيث قاموا بالاستيلاء على مبالغ مالية قدرها مليون و800 ألف جنيه.

وفي سياق آخر، نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط صاحب مطبعة بدار السلام لطباعته كتب ومؤلفات منسوبة لدور نشر محلية وعربية ودولية بدون موافقة مؤلفيها.

وعلى جانب آخر، تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط ثلاثة قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال خارج نطاق البنوك المعتمدة، حيث أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء من قيام شخص حاصل على دبلوم تجارة مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقومون بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنية المصرى بأسعار السوق السوداء بحساب المتحرى عنه الذى يقوم بدوره بسحبها وإيداعها بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين من ذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام المنصرم طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 7 مليون جنيه مصرى .

كما أكدت التحريات قيام شخصان بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية ( الدولار الأمريكى، اليورو ) وتوفيرها للتجار والمستوردين ثم يقوما بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين من ذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع بالإشتراك مع الثانى ( جارى العمل على ضبطه ) وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنصرم طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 15 مليون جنيه مصرى.

ومن ناحية أخرى أكدت تحريات ومعلومات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب قيام صاحب شركة للاستيراد والتصدير كائن مقرها بعابدين - ومقيم بدائرة قسم شرطة أول أسوان بتحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بالمخالفة لأحكام القانون، وباستدعاء ومناقشة المتحرى عنه أقر بصحة ما ورد من معلومات وأضاف أنه يقوم بتصدير الأجهزة الكهربائية إلى خارج البلاد وتحويل جزء من قيمة الصفقات بالخارج عن طريق المقاصة وخارج نطاق البنوك المعتمدة، الأمر الذى يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، حيث بلغ حجم تعاملاته خلال عام 2018 بما يعادل نحو (مليونى جنيه مصرى) وتم الحصول على المستندات الدالة على ذلك.

وتمكنت مباحث الأموال العامة أيضاً من ضبط شخص لقيامه بالإشتراك مع آخر فى ممارسة نشاط إجرامي فى مجال القرصنة الإلكترونية والإتجار فى العملات الإفتراضية.