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ضبط مدير مصنع بسكويت يستخدم مواد مجهولة المصدر بالإسكندرية

الخميس، 07 مارس 2019 05:42 م
ضبط مدير مصنع بسكويت يستخدم مواد مجهولة المصدر بالإسكندرية منتجات بسكويت -ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة مكبرة على الأسواق واسفرت عن ضبط مالك مصنع غير مرخص لإنتاج السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة العامرية أول بالإسكندرية، لإنتاجه وتصنيعه سلع غذائية "بسكويت ".
 
واستخدم المتهم خامات مجهولة المصدر وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية خلافاً للحقيقة.
 
 
وتم ضبط كميات قدرها ( 3,300 طن مستلزمات إنتاج دقيق فاخر، بودرة كاكاو، سكر، مكسبات طعم ، وعدد 77 ألف عبوة بسكويت منتج نهائى مدون عليها العلامات التجارية المشار إليها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
 
 

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