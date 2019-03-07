ضبط بقال تموينى استولى على 110 آلاف جنيه بالتلاعب فى مستندات الصرف بأوسيم

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية، حملة تموينية مكبرة على عدد من المحال المختلفة بالمحافظة.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، فى بيان اليوم، أن الحملات أسفرت عن ضبط صاحب بقاله تموينية والكائن بأوسيم وبلغ إجمالى المضبوطات 110 ألف و216 جنيهًا عن طريق التلاعب فى مستندات الصرف بطريقه غير مشروعه وتحرير عن ذلك المحضر رقم 3154/2019م جنح مركز شرطة أوسيم.

كما تم ضبط صاحب مخزن دقيق بدون ترخيص من الجهات المختصة وبلغ اجمالى المضبوطات عدد 3 طن 300 كجم دقيق بلدى مدعم من قبل الدولة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1983/2019 م جنح قسم شرطة ثان 6 أكتوبر.

وتم ضبط صاحب مصنع منتجات الألبان بدون ترخيص وبلغ إجمالى المضبوطات 687 كجم جبن غير صالحة للاستهلاك الآدمى كما جاء بتقرير مفتش الأغذية المرافق للحملة و 2 ماكينة تستخدم فى الإنتاج وميزان ديجتال وتحرر عن ذلك محضر رقم 2973/2019م جنح مركز شرطة أبو النمرس .