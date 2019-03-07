صور.. شباب الغربية تنظم معرضًا للمنتجات الشبابية بمركز شباب طنطا

الغربية – عادل ضرة

نظمت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضه بالغربية، اليوم الخميس معرضا للمنتجات الشبابية وإطلاق مبادرة طور وغير بمركز شباب مدينة طنطا لمدة 3أيام، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، واللواء هشام السعيد محافظ الغربية، ذلك الإحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يحتفل به في 8 مارس من كل عام.

وشارك في فعاليات الإحتفالية محمد جودة مدير عام إدارة الشباب نائبا عن محمد اسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضه، الدكتور أيمن عقبه وكيل المديرية للرياضه.

وأكد محمد جودة على إبراز الدور الحقيقي للمرأة في جميع مجالات المجتمع، وأن المرأة إحدي أهم الأطراف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 وندعم جهودها من أجل مستقبل مستدام، مشيرا أن المرأة هي نواة المجتمع لما تواجهه من تحديات مختلفة فهن أساس التغيير ومنشأه.

وشهد المعرض عرض للمنتجات الشبابية الحرفية واليدوية والغذائية، كما تشمل التدريب علي برامج مايكروسوفت، وكتابة السيرة الذاتية، والعديد من مفاهيم الحاسب الآلي علي مدار ثلاثة أيام بقاعة الحاسب الآلي.