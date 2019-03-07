صور.. "تضامن الأقصر" تعلن تقديم الدعم لسيدة تعمل صانعة أقفاص منذ 20 عامًا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن محمود فاروق مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، أن المديرية تواصلت مع حالة صانعة الأقفاص ظريفة محمد جيلانى التى تعيش في منزل متهالك والتى تعمل فى مهنة صناعة الأقفاص منذ أكثر من ٢٠ عاما، مؤكدا أنه سيتم تقديم كافة سبل الدعم والرعاية لها لتعيش حياة كريمة هي وأسرتها، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم إيمانا بدعم ومساعدة الأسر الأكثر احتياجا.

وتعتبر صانعة الأقفاص بمدينة إسنا "ظريفة محمد جيلاني" تعمل في تلك المهنة منذ 20 سنة، وزوجها أصيب بعد 5 سنوات زواج بتليف كبدي وتوفي، وتقوم بالإنفاق يومياً علي 4 أولاد بالعمل في صناعة الأقفاص منذ السابعة صباحاً وحتي نهاية النهار يومياً لتوفير لقمة العيش الحلال لأسرتها.

وقامت إحدى المؤسسة بإعادة بناء منزلها وإنشاء دورة مياه آدمية وسقف للمنزل المتهالك الذي تعيش فيه، مشيرا إلى ان المؤسسة قامت أيضا بتوصيل المياه لمنزل السيدة بعد التنسيق والحصول على موافقة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وذلك تقديرا لمجهودها طوال العقود الماضية ومعانتها فى تربية أبنائها بعد وفاة زوجها والعمل فى مهنة صناعة الأقفاص المهنة التى تصعب على الكثير من الرجال.