شاهد فى دقيقة.. القصة الكاملة للصراع الدموى بين الهند وباكستان

إعداد إنجى مجدى

اثنان من الأشقاء المسلحين بالأسلحة النووية مع تاريخ طويل من الصراع، يتشابكان منذ أسبوع، وسط ضغوط داخلية علنية على قيادة البلدين للقيام بعمل عسكرى، وهو ما يثير مخاوف دولية واسعة من اشتعال الصراع مجددا بين الهند وباكستان.

فبشكل مفاجئ اندلعت معارك جوية فوق إقليم كشمير، المتنازع عليه، بين البلدين وتبادل الطرفان إطلاق النار بالأسلحة الخفيفة وقذائف الهاون على طول خط حدود الأمر الواقع داخل إقليم كشمير، وسرعان ما أعلنت باكستان أنها تمكنت من إسقاط مقاتلتين هنديتين وأسر طيار، فما هى جذور هذا الصراع:

- هجوم انتحارى لشاب مسلم باكستانى استهدف قوات هندية فى 14 فبراير أشعل الصراع

- يمثل الهجوم أعنف حدث فى المنطقة منذ 30 عامًا

- يعود الصراع لـ70 عاما بعد تخلى بريطانيا عن احتلالها للهند

- فى أعقاب ذلك تم تقسيم الهند البريطانية إلى باكستان ذات الأغلبية المسلمة، والهند ذات أغلبية هندوسية

- ظل إقليم كشمير عالقا بين البلدين

- تلجأ الميليشيات الإسلامية الباكستانية إلى العنف لطرد القوات الهندية من الإقليم بدعم من الدولة

- رغم توقعات بتبادل الرد الانتقامى، دعا رئيس وزراء باكستان للحوار







