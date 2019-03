شاهد.. "بعد رمى الشاى".. أردوغان يذل شعبه فى الانتخابات البلدية بـ"موكب ضخم"

فى مشهد استعراضى، على طريقة جماعة الإخوان الإرهابية، شهدت شوارع تركيا، موكبًا ضخمًا للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، والذى ضم العديد من السيارات الفخمة وطائرة هليكوبتر لحراسته برفقة أنصاره، فى محاولة لكسب أصوات الناخبين الأتراك فى الانتخابات البلدية، والمقررة فى 31 مارس الجارى.

You can not see such election campaign anywhere around the world. President Erdogan throws out 200g tea packs before local elections as if he feeds chicken!? pic.twitter.com/tSGdfBLIrt