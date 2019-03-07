video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 مارس 2019 03:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سوريا: مصرع طفلة وإصابة 6 مدنيين فى قصف للمسلحين بريف حماة

الخميس، 07 مارس 2019 02:09 ص
سوريا: مصرع طفلة وإصابة 6 مدنيين فى قصف للمسلحين بريف حماة غارة جوية - ارشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

لقيت طفلة مصرعها، وأصيب 6 مدنيين بجروح جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية على قرية جورين فى ريف حماة الشمالى الغربى، فى خرق متجدد لاتفاق منطقة خفض التصعيد فى إدلب.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء أمس الأربعاء، عن وسائل إعلام سورية رسمية قولها "إن المجموعات الإرهابية فى قرية السرمانية ومحيطها على الحدود الإدارية بين محافظتى إدلب وحماة، جددت قصفها اليوم للأحياء السكنية فى ريف حماة، الأمر الذى تسبب بمقتل طفلة وجرح 6 مدنيين، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية فى بعض المنازل والممتلكات".

وتواصل التنظيمات الإرهابية التى ينضوى معظمها تحت زعامة "جبهة النصرة"، والمنتشرة فى عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالى المتاخم لمحافظة إدلب خرقها لمنطقة خفض التصعيد عبر اعتداءاتها وهجماتها على مواقع الجيش ونقاطه والقرى الآمنة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصدر أمنى عراقى: البغدادي داخل سوريا وتواجده بالعراق مجرد تكهنات

عبد الله بن زايد: قررنا إعادة سفارتنا فى دمشق لإعادة سوريا إلى حضنها العربى

قوات سوريا الديمقراطية تؤكد أسر واستسلام مئات من مقاتلي داعش بشرق سوريا

أحمد الجار الله: المستقبل القريب سيشهد تعاون خليجى مع سوريا

سوريا

إرهاب

قصف

غارة جوية




لا تفوتك
دار الإفتاء: الجمعة 8 مارس أول أيام شهر رجب لعام 1440 هجريا

دار الإفتاء: الجمعة 8 مارس أول أيام شهر رجب لعام 1440 هجريا

أحمد حجازى يدخل اهتمامات ريال مدريد الصيف المقبل

أحمد حجازى يدخل اهتمامات ريال مدريد الصيف المقبل

توماس كوك لـ"وزيرة السياحة": مستعدون لزيادة الحركة السياحية لمصر

توماس كوك لـ"وزيرة السياحة": مستعدون لزيادة الحركة السياحية لمصر

شاهد.. كوبرى الجلاء بعد انتهاء تطويره.. منظومة إنارة جديدة وترميمه بالكامل

شاهد.. كوبرى الجلاء بعد انتهاء تطويره.. منظومة إنارة جديدة وترميمه بالكامل

عودة ضخ المياه لمدينة القاهرة الجديدة بعد تغيير غرفة المحابس بشارع التسعين

عودة ضخ المياه لمدينة القاهرة الجديدة بعد تغيير غرفة المحابس بشارع التسعين

أنقرة فى مأزق بسبب شراء أسلحة روسية.. ووزير خارجيتها يبتز حلفاء الناتو

أنقرة فى مأزق بسبب شراء أسلحة روسية.. ووزير خارجيتها يبتز حلفاء الناتو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة