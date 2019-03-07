سوريا: مصرع طفلة وإصابة 6 مدنيين فى قصف للمسلحين بريف حماة

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لقيت طفلة مصرعها، وأصيب 6 مدنيين بجروح جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية على قرية جورين فى ريف حماة الشمالى الغربى، فى خرق متجدد لاتفاق منطقة خفض التصعيد فى إدلب.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء أمس الأربعاء، عن وسائل إعلام سورية رسمية قولها "إن المجموعات الإرهابية فى قرية السرمانية ومحيطها على الحدود الإدارية بين محافظتى إدلب وحماة، جددت قصفها اليوم للأحياء السكنية فى ريف حماة، الأمر الذى تسبب بمقتل طفلة وجرح 6 مدنيين، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية فى بعض المنازل والممتلكات".

وتواصل التنظيمات الإرهابية التى ينضوى معظمها تحت زعامة "جبهة النصرة"، والمنتشرة فى عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالى المتاخم لمحافظة إدلب خرقها لمنطقة خفض التصعيد عبر اعتداءاتها وهجماتها على مواقع الجيش ونقاطه والقرى الآمنة.