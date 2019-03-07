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زوجة حفيد مؤسس قطر تفضح سلوك الحمدين مع "طلال آل ثاني" المحبوس بسجون تميم

الخميس، 07 مارس 2019 02:01 م
زوجة حفيد مؤسس قطر تفضح سلوك الحمدين مع "طلال آل ثاني" المحبوس بسجون تميم سجون تميم - صورة أرشيفية
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
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قالت أسماء أريان زوجة الشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثاني حفيد مؤسس دولة قطر، إن بعد وفاة والد زوجها لم يتمتع أولادهم بأى حصانة أمام انتهاكات النظام القطرى.

وأضافت أريان فى كلمتها فى ندوة بجنيف نقلتها سكاي نيوز، تحدثت خلالها عن معاناة الشيخ طلال آل ثاني على يد النظام القطرى، قائلة "نظام قطر حاول إجبار زوجى على توقيع تصريح بأنه مختل عقليا مقابل إطلاق سراحه"

وكشفت أريان، أن النظام القطرى احتجز العديد من أفراد العائلة الحاكمة فى السجن نفسه مع زوجها الشيخ طلال.

وتابعت أن "أمر سجن الشيخ طلال اتخذ من أعلى سلطة فى النظام القطرى"، وأضافت "إذا أمضى الشيخ طلال محكوميته فى السجن سيخرج وهو بعمر 94 عاما".

 


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