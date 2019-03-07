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زعيم المعارضة فى فنزويلا: الحكومة تهدد ألمانيا

الخميس، 07 مارس 2019 10:21 ص
زعيم المعارضة فى فنزويلا: الحكومة تهدد ألمانيا خوان جوايدو
برلين(رويترز)
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ذكرت مجلة دير شبيجل الألمانية اليوم الخميس، أن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو قال خلال مقابلة إن طرد السفير الألمانى من كراكاس هو تهديد لبرلين.

كانت حكومة فنزويلا أعلنت أمس الأربعاء أنها ستطرد السفير الألمانى دانيل كرينر بسبب تدخله فى شؤون البلاد، وأمهلته 48 ساعة للمغادرة.

ونقلت الصحيفة عن جوايدو قوله اليوم الخميس "هذا العمل يمثل تهديدا لألمانيا".

يأتى طرد السفير بعد يومين من استقباله برفقة دبلوماسيين من سفارات أخرى جوايدو عند عودته للبلاد فى مطار كراكاس.

 


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