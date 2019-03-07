video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 مارس 2019 06:21 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس "معلومات الوزراء" يشارك بحفل تخرج الباحثين المتميزين بمركز الدراسات الاقتصادية

الخميس، 07 مارس 2019 05:06 م
رئيس "معلومات الوزراء" يشارك بحفل تخرج الباحثين المتميزين بمركز الدراسات الاقتصادية المهندس زياد عبد التواب رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
إضافة تعليق

شارك المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، الخميس، بحفل تخرج مجموعة من الباحثين المتميزين بالمركز المشاركين بالبرنامج المتخصص للتميز فى السياسات العامة والذى نظمه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية خلال الفترة (أكتوبر 2018_ فبراير 2019) وشارك به مجموعة من العناصر المتميزة من العاملين بالقطاع الحكومى والعام والخاص.

 

وقدم المشاركون عروضاً تقديمية مميزة لمجموعة من المشروعات فى مجالات مختلفة تتعلق بصياغة السياسات العامة وقد حصلت المجموعة المشاركة من مركز المعلومات على المركز الأول من بين ستة مجموعات آخرى.

 

الجدير بالذكر أن الحفل شارك فيه لفيف من الخبراء والمستشارين على رأسهم د. أحمد جلال وزير المالية الأسبق، ود. ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، ود. جيهان صالح المستشار الاقتصادى لرئيس الوزراء، ود. عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية ورئيس المركز التخصصى الاستشارى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، والأستاذ شريف سامى رئيس هيئه الرقابة المالية الأسبق والأستاذ هانى توفيق رئيس مجلس إداره الاتحاد العربى للاستثمار المباشر السابق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مركز معلومات مجلس الوزراء يستقبل وفدا من "التنمية المحلية" لتفعيل أواصر التعاون المشترك

إنفوجراف.. تعرف على تفاصيل المشروع القومي لتوعية الشباب المقبلين على الزواج

صور.. "الأعلى للتخطيط" يوافق على إجراءات لسرعة استكمال تطوير مثلث ماسبيرو

معلومات مجلس الوزراء

مصر

الرقابة المالية

حفل تخرج




لا تفوتك
وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة