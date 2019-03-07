رئيس "معلومات الوزراء" يشارك بحفل تخرج الباحثين المتميزين بمركز الدراسات الاقتصادية

كتبت هند مختار

شارك المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، الخميس، بحفل تخرج مجموعة من الباحثين المتميزين بالمركز المشاركين بالبرنامج المتخصص للتميز فى السياسات العامة والذى نظمه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية خلال الفترة (أكتوبر 2018_ فبراير 2019) وشارك به مجموعة من العناصر المتميزة من العاملين بالقطاع الحكومى والعام والخاص.

وقدم المشاركون عروضاً تقديمية مميزة لمجموعة من المشروعات فى مجالات مختلفة تتعلق بصياغة السياسات العامة وقد حصلت المجموعة المشاركة من مركز المعلومات على المركز الأول من بين ستة مجموعات آخرى.

الجدير بالذكر أن الحفل شارك فيه لفيف من الخبراء والمستشارين على رأسهم د. أحمد جلال وزير المالية الأسبق، ود. ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، ود. جيهان صالح المستشار الاقتصادى لرئيس الوزراء، ود. عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية ورئيس المركز التخصصى الاستشارى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، والأستاذ شريف سامى رئيس هيئه الرقابة المالية الأسبق والأستاذ هانى توفيق رئيس مجلس إداره الاتحاد العربى للاستثمار المباشر السابق.