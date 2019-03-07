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رئيس حى العجوزة: حملات لإزالة إشغالات معارض السيارات والمبانى المخالفة

الخميس، 07 مارس 2019 05:00 ص
رئيس حى العجوزة: حملات لإزالة إشغالات معارض السيارات والمبانى المخالفة حى العجوزة وإزالة تعديات ـ صورة أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء هانى العنانى رئيس حى العجوزة، أنه بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتطبيق القوانين وردع المخالفين، تم إزالة مخالفة مبان أعلى العقار رقم ٣٧ شارع دمشق تم رصدها من قبل إدارة التفتيش المالى والإدارى بالحى وهى عبارة عن زيادة مسطح المبانى أعلى العقار المذكور مخالفا بذلك الترخيص الصادر من الحى وقد تمت إزالة المبانى المخالفة فى المهد قبل استكمالها. 
 
وأضاف رئيس حى العجوزة، لـ"اليوم السابع"، أن مسئولى قطاع أرض اللواء و إدارة المبانى بالحى نفذوا حملة لإزالة المبانى المخالفة بالعقار المكون من أرضى وخمسة أدوار والكائن بشارع إبراهيم الطوخى من شارع الشهداء بقطاع أرض اللواء. 
 
 
وأشار الى أنه تم تنظيم حملة نظافة بقطاع ميت عقبة شملت أول شارع وادى النيل من تقاطع شارع الرشيد و شارع صلاح جاهين من ناحية شارع أحمد عرابى، حيث تم كنس وتجريد الأتربة ورفع تراكمات القمامة. 
 
 
كما تم تنظيم عدد من الحملات لرفع إشغالات العقارات و المقاهى و المحلات ، كما تم مواجهة إشغال الطريق التى تسببه معارض السيارات فى شوارع، جامعة الدول العربية ، جزيرة العرب ، شاهين سوريا ، الحجاز ، سور مسجد الكواكبى ، الأمين ، الهادى ، أحمد عرابى ،  السودان ، شهاب ، دمشق ، محمد عوف ، عيسى حمدى ، محجوب ثابت ، الفالوجا ، ٢٦ يوليو بميدان لبنان. 
 
 

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