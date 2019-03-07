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جامعة القاهرة: 27 درجة علمية و3 اتفاقيات تبادل أساتذة حصاد التعاون الدولى

الخميس، 07 مارس 2019 12:00 ص
جامعة القاهرة: 27 درجة علمية و3 اتفاقيات تبادل أساتذة حصاد التعاون الدولى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، حصاد التعاون الدولى الذى دخلت فيه خلال السنة الماضية أنتج 27 درجة علمية مشتركة مع الجامعات الأجنبية سيتم التحاق الطلاب بها فى الفرع الدولى للجامعة بالشيخ زايد.
 
 
وأضاف الخشت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم توقيع 3 اتفاقيات دولية لتبادل الأساتذة والطلاب، و6 أخرى لتطوير منظومة البحث العلمى على مستوى كليات الجامعة المختلفة.
 
 
وأشار الخشت إلى أن المكتب الدولى بجامعة القاهرة مستمر فى عمله لاستقطاب المنح والبرامج المختلفة التى يوفرها الاتحاد الأوروبى مثل برنامج إيراسموس+ لطلاب الجامعة؛ لن مثل هذه الاتفاقيات والمنح الدراسية تساهم فى النهوض بشخصية الطالب الجامعى وتعرفه على مختلف الثقافات حول العالم إضافة إلى القيمة التعليمية والبحثية التى تنتج عنها.
 
 
 
 
 

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