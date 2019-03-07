تنفيذ 4 أحكام بالسجن المؤبد في حملة أمنية بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

شنت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية أستهدفت منطقة البدرشين، وأسفرت عن ضبط 5 أسلحة نارية آلية وخرطوش، وتنفيذ 269 حكم قضائي، بينهم 4 أحكام بالسجن المؤبد.

كما تمكن رجال المباحث خلال الحملة من ضبط قضيتين مخدرات تحتويان على 200 جرام أفيون، و100 قرص مخدر، بالإضافة إلى إزالة عدد من مخالفات التعدي وإشغال الطريق الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.