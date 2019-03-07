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الخميس، 07 مارس 2019 04:56 م
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تنفيذ 1290 حكما متنوعا وضبط 95 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الخميس، 07 مارس 2019 03:42 م
تنفيذ 1290 حكما متنوعا وضبط 95 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية حمله امنيه -ارشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 1290 حكمًا متنوعًا منها 888 حكمًا جزئيا و49 حكم مستأنف و303 أحكام غرامات و47 حكم مخالفات و3 هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 7700 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

وتمكنت الحملة من ضبط 95 متهمًا هاربًا محكومًا عليهم.

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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