"تموين القليوبية" ضبط كمية من الخل والعسل مجهول المصدر بشبرا الخيمة

القليوبية-نيفين طه

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية، حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك، حيث تم ضبط كمية كبيرة من خل طعام ، عسل أبيض مجهولة المصدر، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، إخطارا من العميد خالد المحمدى ، مدير مباحث التموين بالقليوبية،بضبط مالك مصنع غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول ب، لحيازته وتجميعه سلع غذائية ( خل طعام ، عسل أبيض ) مجهولة المصدر ومعبأة داخل تنكات وإعادة بيعها داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لشركات أخرى خلافاً للحقيقة ، وتم ضبط كميات قدرها ( 2,500 طن مستلزمات إنتاج ” خل ، عسل ” تحت التعبئة ، وعدد 14,400 ألف عبوة ” خل طعام ، عسل أبيض ” منتج نهائى مدون عليها العلامات المشار إليها ) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.