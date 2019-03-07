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"تموين القليوبية" ضبط كمية من الخل والعسل مجهول المصدر بشبرا الخيمة

الخميس، 07 مارس 2019 07:40 م
"تموين القليوبية" ضبط كمية من الخل والعسل مجهول المصدر بشبرا الخيمة عبوات عسل -ارشيفية
القليوبية-نيفين طه
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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية، حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك، حيث تم ضبط كمية كبيرة من  خل طعام ، عسل أبيض مجهولة المصدر، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق
 
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، إخطارا  من العميد خالد المحمدى ، مدير مباحث التموين بالقليوبية،بضبط مالك مصنع غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول ب، لحيازته وتجميعه سلع غذائية ( خل طعام ، عسل أبيض ) مجهولة المصدر ومعبأة داخل تنكات وإعادة بيعها داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لشركات أخرى خلافاً للحقيقة ، وتم ضبط كميات قدرها ( 2,500 طن مستلزمات إنتاج ” خل ، عسل ” تحت التعبئة ، وعدد 14,400 ألف عبوة ” خل طعام ، عسل أبيض ” منتج نهائى مدون عليها العلامات المشار إليها ) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 

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