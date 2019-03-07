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الخميس، 07 مارس 2019 02:25 م
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تراجع بورصة قطر بنسبة 1.04% بختام التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات

الخميس، 07 مارس 2019 01:38 م
تراجع بورصة قطر بنسبة 1.04% بختام التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات بورصة قطر
كتب هانى الحوتى
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تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.04% خاسرة عدد 103.03 نقطة، لتغلق عند مستوى 9781.18 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 7.4 مليون سهم بقيمة 222.2 مليون ريال قطرى عبر 5839 صفقة، وارتفع 11 سهما، وانخفض 32 سهما، واستقر سهمان.
  
وتراجعت 7 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.62%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 1.14%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.92%، ثم قطاعى النقل والاتصالات بنسبة 0.58%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%.
 

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