video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 مارس 2019 11:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بمناسبة اليوم العالمى للمرأة.. الإحصاء: عدد الإناث فى مصر 47.5 مليون نسمة

الخميس، 07 مارس 2019 10:58 ص
بمناسبة اليوم العالمى للمرأة.. الإحصاء: عدد الإناث فى مصر 47.5 مليون نسمة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتبت: هبه حسام الدين
إضافة تعليق
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذى يحتفل به فى 8 مارس من كل عام، وذلك تقديراً لدور المرأة ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، وجاء الإحتفال بهذا اليوم بعد انعقاد أول مؤتمر للاتحاد النسائى الديمقراطى العالمى فى 7 مارس 1945، ويستعرض البيان أوضاع المرأة المصرية فى مختلف المجالات.
 
ووفقا لتقديرات السكان فى 1/1/2019، بلغ عدد السكان التقديرى للمصريين بالداخل (98.0 مليون نسمة)، منهم (50.5 مليون نسمـة للذكـور بنسبة 51.5%، و47.5 مليون نسمة للإناث بنسبة 48.5%.
 
اليوم العالمى للمرأه
 
 
اليوم العالمى للمرأه (2)
 

 

 
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. سفارة كندا تكرم عددا من المصريات بمناسبة اليوم العالمى للمرأة

تعرف على فاعليات المعهد الثقافى الفرنسى فى اليوم العالمى للمرأة

السفارة الفرنسية تحتفل باليوم العالمى للمرأة بأمسية تقودها الفنانة هند صبرى

التعبئة والاحصاء

عدد السكان

الاناث

اليوم العالمي للمراة




لا تفوتك
رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة