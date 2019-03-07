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الخميس، 07 مارس 2019 04:40 ص
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بدء تطوير عقارات شارع المرغنى بمصر الجديدة وطلاء الواجهات

الخميس، 07 مارس 2019 04:00 ص
بدء تطوير عقارات شارع المرغنى بمصر الجديدة وطلاء الواجهات خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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بدأ حى مصر الجديدة برئاسة العميد أحمد محمد أنور، فى أعمال تطوير واجهات العقارات المتاخمة لشارع المرغنى بدءا من ميدان الخليفة المأمون، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى ورئيس الوزراء وفى إطار تنفيذ القانون بطلاء العقارات وتشطيب الواجهات.
 
 
وفى السياق أكد العميد أحمد أنور رئيس حى مصر الجديدة، إنه سيتم استكمال أعمال تطوير شارع محمد عبيد بالكامل، حيث سيتم إعادة رصفه وتوسعته ومراجعة الإنارة به.
 
 
وأشار رئيس الحى إلى أنه تم إعادة الشىء لأصله بعدد من الشوارع التى تمت أعمال تطوير بها، كما تم تقليم الأشجار والاهتمام بمنظومة النظافة.

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