المؤبد لمتهم فى إعادة محاكمته بـ"خلية الصواريخ"

كتب إيهاب المهندس

قضت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد للمتهم أسامة سعد فى إعادة محاكمته بـ "خلية الصواريخ" فى القضية التى حملت رقم 396 حصر أمن الدولة العليا، لاتهامهم بإنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف.

وصدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم منها إدارة جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات، كما شاركوا فى الشروع فى قتل أحد الأشخاص.