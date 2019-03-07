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الكهرباء: شحن العداد بـ"البلوتوث" وتحويل الرصيد من الهاتف بدءًا من أبريل المقبل

الخميس، 07 مارس 2019 09:00 ص
الكهرباء: شحن العداد بـ"البلوتوث" وتحويل الرصيد من الهاتف بدءًا من أبريل المقبل محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تطبيق منظومة شحن عدادات الكهرباء الجديدة باستخدام تقنية البلوتوث وتحويل الرصيد من الهاتف المحمول بدءًا من أبريل المقبل.

 

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الكهرباء والشركة المنفذة لمنظومة الشحن الجديدة يضعون اللمسات الأخيرة والاختبارات النهائية لتجارب عملية شحن العداد باستخدام البلوتوث وتحويل الرصيد من الهاتف تمهيدًا لإطلاقها للمواطنين لتيسير عملية الشحن وعدم الارتباط بجهات شحن معينة.

 

وأشار المصدر، إلى أن رسوم شحن العداد باستخدام البلوتوث ستكون أقل من التكلفة الحالية التى تعتمد على منافذ الشحن المتعارف عليها، مشيرًا إلى أن تكلفة الرسوم لن تزيد عن 3 جنيهات.

 

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم تطبيق منظومة شحن عدادات الكهرباء الجديدة باستخدام تقنية البلوتوث وتحويل الرصيد من الهاتف المحمول بدءًا من أبريل المقبل.

 

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الكهرباء والشركة المنفذة لمنظومة الشحن الجديدة يضعون اللمسات الأخيرة والاختبارات النهائية لتجارب عملية شحن العداد باستخدام البلوتوث وتحويل الرصيد من الهاتف تمهيدًا لإطلاقها للمواطنين لتيسير عملية الشحن وعدم الارتباط بجهات شحن معينة.

 

وأشار المصدر، إلى أن رسوم شحن العداد باستخدام البلوتوث ستكون أقل من التكلفة الحالية التى تعتمد على منافذ الشحن المتعارف عليها، مشيرًا إلى أن تكلفة الرسوم لن تزيد عن 3 جنيهات.


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