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القبض على عاطل لفرضة الإتاوات بمواقف شبرا الخيمة

الخميس، 07 مارس 2019 11:13 ص
القبض على عاطل لفرضة الإتاوات بمواقف شبرا الخيمة حبس - ارشيفية
القليوبية نيفين طه
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ألقت مباحث المرور بالقليوبية، القبض على عاطل أثناء فرضه إتاوات على السائقين بمواقف شبرا الخيمة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 
تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد عبدالعظيم محمد رئيس مباحث المرور، بضبط "سيد. ف. س" "عاطل" سبق اتهامه في القضية رقم "60290" لسنة 2005 م إداري، قسم أول شبرا الخيمة مخدرات، ومطلوب التنفيذ عليه في قضيتين أثناء قيامه بفرض الإتاوة والسيطرة أمام موقف المؤسسةـ طوخ ، دون وجه حق.
 
وضبط بحوزته، مبلغ 60 جنيهًا من متحصلات عمله الآثم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
 

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