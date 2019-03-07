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العثور على جثة طفل حديث الولادة بمقلب قمامة فى بورسعيد

الخميس، 07 مارس 2019 07:27 م
العثور على جثة طفل حديث الولادة بمقلب قمامة فى بورسعيد طفل رضيع -ارشيفية
بورسعيد محمد فرج
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عثرت منذ قليل شرطة النجدة على جثة لطفل حديث الولادة بمقلب قمامة بمنطقة شادوف عزبة أبو عوف بحى الزهور ببورسعيد وتحرر المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيق.
 
 
 
تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة طفل حديث الولادة بمقلب قمامة بمنطقة شادوف عزبة أبو عوف بحى الزهور .
 
 
 
على الفور انتقل رجال المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة ونقل جثة الطفل بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الحميات وإخطار النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيق.
 
 

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العثور على جثة طفل حديث الولادة بمقلب قمامة فى بورسعيد




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