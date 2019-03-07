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السيطرة على حريق نشب داخل محل للدراجات فى دمنهور

الخميس، 07 مارس 2019 11:04 ص
السيطرة على حريق نشب داخل محل للدراجات فى دمنهور حريق - صورة أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على حريق بأحد المحلات التجارية بمدينة دمنهور دون حدوث خسائر فى الأرواح.

كان اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة دمنهور بنشوب حريق فى أحد محلات بيع الدراجات الهوائية وقطع الغيار بشارع المعهد الدينى ملك "ح.ع.س" 42 سنة وتم السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات .

وبسؤال مالك المحل المذكور قرر بمضمون ما تقدم  وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس بإحدى الوصلات الكهربائية داخل المحل واحتراق محتويات المحل بالكامل، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك .تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.


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