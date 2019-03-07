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السيسي يجتمع بمصطفى مدبولى وطارق شوقى لمتابعة مشروع تطوير التعليم

الخميس، 07 مارس 2019 06:43 م
السيسي يجتمع بمصطفى مدبولى وطارق شوقى لمتابعة مشروع تطوير التعليم
كتب محمد الجالى
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع جاء فى إطار متابعة الرئيس للموقف التنفيذى لمشروع تطوير التعليم فى مصر، والذى بدأ فى بمرحلتى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ونظام الثانوية المعدل، وكذلك آخر مستجدات خطة تطوير التعليم الفنى والتوسع فى تطبيق نظام التكنولوجيا التطبيقية.

 

ووجه الرئيس فى هذا الصدد بالاستمرار فى تنفيذ مراحل مشروع تطوير التعليم فى مصر، لما يمثله من ركيزة أساسية فى الخطة القومية لبناء الإنسان المصري، والانتقال من الموروثات القديمة إلى إطار علمى وفكرى جديد يتواكب مع متطلبات التنمية التى تنتهجها الدولة، وذلك بتطبيق الوسائل التكنولوجية الحديثة فى التعليم، وبالشراكة مع الخبرات الدولية فى هذا المجال، لتأهيل الأجيال الجديدة لتصبح أكثر قدرة على المشاركة بفاعلية فى عملية البناء الشاملة التى تسعى مصر إلى تحقيقها.


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