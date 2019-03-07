السفير العراقى الجديد لدى القاهرة يصل البلاد اليوم لتسلم مهامه

كتب : أحمد جمعة

قال مصدر عراقى مطلع، إن السفير العراقى الجديد فى القاهرة أحمد نايف الدليمى سيصل البلاد، اليوم الخميس، لتقديم صورة من أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية قبيل تسليم أوراق اعتماده للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد مصدر عراقى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، الخميس، أن السفير العراقى الجديد سيصل بعد قليل، وذلك لتسلم مهامه بشكل رسمى كسفير للعراق لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية.

كان مصدر دبلوماسى عراقى، قد أكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ديسمبر الماضى، إن وزارة الخارجية العراقية رشحت السفير أحمد نايف الدليمى سفيرا لبغداد فى القاهرة.

وترأس السفير أحمد نايف الدليمى الدائرة العربية فى وزارة الخارجية العراقية، وخدم فى عدد من السفارات العراقية فى الدول العربية أبرزها سفير بغداد لدى البحرين وموريتانيا.

وأنهى السفير العراقى لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، حبيب محمد هادى الصدر فترة عمله فى مصر منذ عدة أسابيع.