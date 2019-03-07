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الداخلية: مقتل 7 عناصر من حسم الإرهابية بالجيزة خططوا لتنفيذ أعمال تخريبية

الخميس، 07 مارس 2019 11:26 ص
الداخلية: مقتل 7 عناصر من حسم الإرهابية بالجيزة خططوا لتنفيذ أعمال تخريبية مضبوطات
كتب محمود عبد الراضي
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استكمالا لجهود وزارة الداخلية فى مجال مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية من خلال توجيه الضربات الاستباقية لعناصرها وإجهاض مخططاتها لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.
 
 
فقد توفرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد صدور تكليفات لعناصر المجموعات المسلحة التابعة للجماعة لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تزمنا مع الدعوات التى تطلقها المنابر الإخوانية الإعلامية خلال الفترة الحالية لأحداث حالة من الفوضى.
 
 
أضافت المعلومات أنه تنفيذا لذلك المخطط تعتزم مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية تنفيذ عمل عدائى لزرع إحدى العبوات بالجيزة مستقلين سيارة ربع نقل ومرتدين زى عمال الكهرباء للتمويه واتخاذهم أحد الأوكار التنظيمية بمنطقة أكتوبر وكرا لتصنيع تلك العبوات والانطلاق منه لتنفيذ مخططتهم الإرهابى.
 
 
تم على الفور إعداد ألاكمنة اللازمة، حيث اشتبهت القوات فى سيارة ربع نقل بيضاء اللون، وحين الاقتراب منها بادر مستقلوها بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، مما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران وأسفر ذلك عن إصابة أحد الضباط المهاجمة ومصرع مستقل السيارة وعددهم ثلاثة، تبين ارتداء اثنين منهم ملابس عمال كهرباء وعثر بحوزتهم على بندقية إليه عيار 7,62 * 39 وطبنجة 9 م والعديد من الطلقات ، وبتفتيش السيارة المشار عليها عثر على عبوة ناسفة معدة للتفجير بعض الكابلات الكهربائية.
 
 
كما أسفرت عمليات التتبع تحديد الوكر وتبين أنه شقة سكنية بأحد العقارات، حيث تم تبادل إطلاق النار مع الناصر المتواجده داخلها. والذى أسفر عن مصرع عدد 4 "جارى تحديدهم" وعثر بحوزتهم على كمية من المواد المتفجرة، وبعض أدوات التصنيع" "مادة r-saltK، وكيس رولمان بلى، و3 جهاز ريموت، 2قناع غاز " وذاكرة تخزين فلاش ميمورى وبعض الأوراق التنظيمية الخاصة بالجماعة الإرهابية و3 بنادق آلية وأفارول عمال و2 خوذة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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الداخلية

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حسم




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

على

تحيه للرجال

تسلم الأيادى يا أبطال وسدد الله رميتكم دائما ونصركم على صهاينة العصر أقذر المخلوقات إخوان الشيطان ونتمنى الشفاء العاجل لبطلنا المصاب.

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