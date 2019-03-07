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"التعليم" تعلن اليوم جدول الامتحان التجريبى الثانى لأولى ثانوى

الخميس، 07 مارس 2019 02:00 ص
"التعليم" تعلن اليوم جدول الامتحان التجريبى الثانى لأولى ثانوى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس، جدول الامتحان التجريبى الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى ضمن الامتحانات التى تعقدها الوزارة لتدريب الطلاب على النظام الجديد للتعليم الثانوية التراكمية.

 

الجدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى التجريبية الثانية تجرى فى شكل إلكترونى من خلال التابلت، على أن توجد شريحة أو سيم كارد لاختبار الطلاب التى تنقص مدارسهم  بعض التجهيزات الإلكترونية، وتبدأ الامتحانات 24 مارس الجارى وتوفر بثلاث لغات هى العربية والإنجليزية والفرنسية.


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