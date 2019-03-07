التحقيقات: المتهم بسرقة شقة جزار السيدة زينب متورط فى 3 قضايا سابقة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات نيابة السيدة زينب، عن أن المتهم بسرقة شقة جزار سبق اتهامه فى 3 قضايا أخرى.

وبدأت القضية بتلقى قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا من "جزار"، باكتشافه قطع السلك الخاص بشباك غرفة النوم وسرقة مبلغ مالى من داخل الدولاب.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء الواقعة "مصطفى س، 22 سنة"، قهوجى، وبضبطه اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المبلغ المالى وأضاف بإنفاقه جزءا منه على متطلباته الشخصية.

وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.