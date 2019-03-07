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البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع لـ"CIB"..وارتفاع إيديتا

الخميس، 07 مارس 2019 09:00 م
البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع لـ"CIB"..وارتفاع إيديتا البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات. 
 
وانخفض رصيد شهادات إيداع شركات البنك التجارى الدولى إلى 11.293 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية إلى 14.147 مليون شهادة.
 
واستقر رصيد شهادات إيداع شركات المصرية للاتصالات عند 168.264 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس عند 177.162 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.569 مليون شهادة، جى بى أوتو إلى 293.172 مليون شهادة، بالم هيلز للتعمير عند 678.823 مليون شهادة، نعيم القابضة عند 74.534 مليون شهادة.
 
 
 
كما استقر رصيد شهادات إيداع عامر جروب عند 301.096 مليون شهادة، والإسكندرية للزيوت المعدنية عند 306.029 مليون شهادة، مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 386.731 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 42.774 مليون شهادة، حديد عز 129.479 مليون شهادة، والصناعات الغذائية العربية - دومتى 61.248 مليون شهادة.
 

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