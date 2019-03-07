الاستثمار تنظم ندوة حول المسؤولية المجتمعية للمستثمر بحضور عدد من الشركات

كتب عبد الحليم سالم

نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ندوة بعنوان "المسؤولية المجتمعية.. الطريق نحو الاستثمار والتنمية"، بحضور عدد من مسؤولى الشركات وممثلى الهيئات الحكومية والمجتمع المدنى، لعرض رؤية الوزارة والهيئة فيما يخص المسؤولية المجتمعية للشركات.

وقالت علا القبرصى، نائبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه تم خلال الندوة تعريف الشركات بمفهوم المسئولية المجتمعية وأهميتها، حيث إنه لأول مرة ينص قانون الاستثمار على المسؤولية المجتمعية للمستثمر، بتخصيص نسبة لا تجاوز 10% من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري، مشيرة إلى أنه تم تشجيع وتحفيز الشركات المشاركة فى الندوة على القيام بدورها لتحقيق التنمية الشاملة، وعرض جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى تحسين بيئة الأعمال، ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية، وخلق قنوات للتواصل الفعال مع المستثمرين.





وأعلنت علا القبرصى عن قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باختيار قائمة دورية من الشركات الرائدة فى مجالات المسؤولية المجتمعية، سواء البيئية أو الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية أو التعليم أو مجالات التدريب والبحث العلمي، والمشاركة فى برامج رعاية الأسر الفقيرة وتحسين معيشة المواطنين، وتوفير فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة ورعاية الموهوبين والمبتكرين، وذلك فى اطار المبادرة التى اطلقتها الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، لاختيار أفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية والتى تعد أول مبادرة من نوعها فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتضمنت الندوة حلقات نقاشية حول دور الجهات المختلفة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتكامل بين الأدوار المختلفة للقطاع الحكومى ومنظمات المجتمع المدني، حيث أشار معتز يكن، مستشار أول وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى أهمية حوافز قانون الاستثمار المرتبطة بمساهمة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية.

كانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قد أطلقت مسابقة التميز فى مجال المسؤولية المجتمعية لاختيار قائمة بأفضل الشركات الرائدة فى هذا المجال كل عام وفقا لمجموعة من المعايير الدولية، على أن يتم منح الشركات الفائزة مجموعة من الحوافز الإجرائية تشمل تنظيم حفل لتوزيع جوائز وشهادات تقدير للشركات الفائزة يتم تغطيته إعلاميا.

ونشر أسماء الشركات الفائزة على موقع الوزارة والهيئة متضمنا صور حفل توزيع الجوائز، مع وضع رابط لموقع كل شركة فائزة، وتوفير مسئول اتصال فى مركز خدمة المستثمرين بالهيئة (ISC) لتلبية احتياجات الشركات الفائزة والسعى لإنهاء إجراءاتها بشكل سريع وفعال، وتوفير مسؤول اتصال فى وحدة حل مشاكل المستثمرين بالوزارة لحل مشكلات الشركات الفائزة بشكل سريع وفعال، وإرسال كافة المطبوعات الخاص بالوزارة والهيئة بريديا لهذه الشركات وبشكل دوري.