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الإعدام شنقا للمتهم بقتل ربة منزل منيا القمح لسرقة "أنبوبة"

الخميس، 07 مارس 2019 10:57 ص
الإعدام شنقا للمتهم بقتل ربة منزل منيا القمح لسرقة "أنبوبة" هيئة المحكمة
الشرقية-فتحية الديب
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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، بمعاقبة المتهم بقتل ربة منزل بتهشيم رأسها لسرقة أسطوانة غاز من شقتها بقرية قطيفة العزيزية بمركز منيا القمح، بالإعدام شنقا، وكانت المحكمة قد أحالت المتهم للمفتي، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحى علم الدين، ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق نباتة.
 
تعود أحداث القضية لسنة 2013، بتلقى المقدم محمود جمال رئيس فرع البحث لفرع جنوب الشرقية، إخطارا من الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث منيا القمح، يفيد تلقيه بلاغاً من "محمد ع.ال.ش" 52 سنة، عامل نظافة بالقاهرة يفيد أثناء عودته لمنزله بقرية قطيفة العزيزية فوجئ بمقتل زوجته "سامية.ك.ع"، 49 سنة، حيث تم العثور عليها مصابة بجرح قطعى بالرأس وطعنة بالبطن وطعنة بالصدر وتوفت متأثرة بإصابتها، وتبين من التحقيقات الأولية عدم وجود آثار عنف بالنوافذ والأبواب، أو سرقة أى معلقات من المنزل، وتحرر المحضر رقم 7574 إدارى منيا القمح..
 
وتوصلت التحريات، التى أشرف عليها المقدم محمود جمال، وبأشرها الرائد محمد الحسينى، ومعاونه النقيب أحمد بنديرى، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "رامى.س.أ.ع"، 23 سنة، عاطل بهدف السرقة، وأثناء دخوله المنزل شعرت به المجنى عليها، أثناء محاولته سرقة أنبوبة البوتاجاز فقام بقتلها، ولاذ بالفرار دون سرقة أى من متعلقات المنزل، مما جعل البعض يظن أن القتل ليس بدافع السرقة، خاصة مع عدم بعثرة أى من غرف المنزل، وتمكن النقيب أحمد بنديرى من ضبط المتهم.
 
وبعرضه على نيابة منيا القمح، اعترف المتهم أمام كريم محمد عبد الكريم وكيل النائب العام بنيابة منيا القمح، وبإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب، بارتكابه الواقعة بهدف السرقة، فأمرت النيابة العامة بإحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق التى قررت إحالة أوراق قضيته لفضيلة المفتى، يذكر أن هذة تعد المرة الثانية التي تحكم فيها علي المتهم بالإعدام شنقا، حيث سبق وحكم عليه بالاعدام في شهر فبراير لسنة 2017 وقام محامي المحكمة بتقديم نقض علي الحكم.
 
 

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