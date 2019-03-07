الأوقاف تعلن موعد اختبارات محفظى الجمعيات التابعة للتضامن الاجتماعى

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريرى والشفوى من المحفظين التابعين لوزارة التضامن الاجتماعى بمسجد النور بالعباسية يوم الأحد الموافق 17 / 3 / 2019م الساعة التاسعة والنصف صباحا مع ضرورة اصطحاب الرقم القومى وإفادة معتمدة من مديرية الشئون الاجتماعية (ولن يسمح بدخول الاختبار لمن لم يأت بالمطلوب) وهم:

1. ايهاب عبد الغفور حسن أسيوط

2. شيماء محمود عبد المجيد محمود أسيوط

3. كريمة شعبان عيسى أحمد أسيوط

4. ابتسام على محمد عبد الجليل أسيوط

5. ايمان عبد الناصر عبد القادر أسيوط

6. أيمن عبد الفتاح أحمد أبو زيد أسيوط

7. مصطفى صلاح فتحى محمد البحر الأحمر

8. أحمد إبراهيم سعد مصطفى البحر الأحمر

9. عماد الدين أحمد حسين على البحر الأحمر

10. صفاء محمد عبد الحميد عبد الرحمن البحر الأحمر

11. امل عبده أحمد بربرى البحر الأحمر

12. مريم حسين ابراهيم أحمد البحر الأحمر

13. صباح يوسف مصطف محمود البحر الأحمر

14. نفيسة رمضان محمد عبد الله البحر الأحمر

15. منى ابو القاسم حافظ رضوان البحر الأحمر

16. هبة سعيد محمد محسن البحر الأحمر

17. عبد المجيد عبد الحافظ حسن الجيزة

18. عبد الحميد رجب عبد الحميد دسوقى الجيزة

19. محمد على الحماقة جنيدى محمد الجيزة

20. هبة أحمد صديق توفيق الجيزة

21. رضا رجب عبد العظيم محمد الجيزة

22. عفان سعيد سيد عقل الجيزة

23. رشا شعبان عبد السلام الجيزة

24. فاطمة شعبان أحمد محمد الجيزة

25. بخيتة قدرى مبروك الجيزة

26. هبة مبروك محمد معوض الجيزة

27. أمانى محمد ابراهيم ادريس الجيزة

28. سماح صابر عبد الحميد دسوقى الجيزة

29. داليا مبروك سيد فهيم الجيزة

30. نادية سيد قرنى عويس الجيزة

31. شيماء فتحى عويس محمود الجيزة

32. بسمة صابر عبد الحميد دسوقى الجيزة

33. حسنة رجب ابراهيم بدر الجيزة

34. دعاء محمد محمود جمعة الجيزة

35. شيماء وافى محمد سيد الجيزة

36. اسماء شعبان حسنين الجيزة

37. عيد محمد محمد عبد الجواد الجيزة

38. شيماء محمد محمود على الجيزة

39. شيماء رمضان لبيب محمد الجيزة

40. نرمين عبد العاطى سيد محمد الجيزة

41. زينب خميس عبد الواحد الجيزة

42. صفاء محمود عبد العال عثمان الجيزة

43. فاطمة أحمد عبد الله الجيزة

44. نورا عطية حزين الجيزة

45. بسمة شعبان حميدة الجيزة

46. فتحية سيد عبد الحى بدارى الجيزة

47. مريم سيد أحمد جنيدى الجيزة

48. حميدة سيد أحمد عبد الله الجيزة

49. ايمان عبد الخالق جمعة حسنين الجيزة

50. عائشة السيد حسن الجيزة

51. هدى عبد الغفار محمد الجيزة

52. حليمة عبد العزيز محمد الجيزة

53. عفان شعبان عبد النبى محمد الجيزة

54. هبة مجدى رجب الجيزة

55. أمانى إسماعيل محمد أحمد الجيزة

56. نجلاء جمعة عواد الجيزة

57. اسماء عبد اللطيف بيومى الجيزة

58. نورا خميس عبد الواحد الجيزة

59. طارق فتحى سعد الجيزة

60. جمالات زين العابدين صادق الجيزة

61. سامية عويس قرنى الجيزة

62. شيماء عامر أحمد عبود الجيزة

63. محمد عويس أحمد مرسى الجيزة

64. وفاء سامى على عريان حبيش الشرقية

65. نشوى محمد السيد ابراهيم جودة الشرقية

66. نهاد خليل حسنين خليل الشرقية

67. ايمان سامى محمد ابو الدشيش محمد صيام الشرقية

68. نهاد محمد عبد العزيز سراج الدين الشرقية

69. نورا فوزى محمد غنيم الشرقية

70. سارة فودة سيد أحمد زلط الغربية

71. جيهان إبراهيم سليمان على الغربية

72. نجلاء طلعت المتولى عجور الغربية

73. أمانى العزب عوض الأشوح الغربية

74. وحيدة أحمد عبد الحليم الدقن الغربية

75. هبة رجب عبد العاطى الشباس الغربية

76. رشا على الله عبد العزيز مطاوع الغربية

77. إيمان خالد محمد دراج الغربية

78. رانيا على الله عبد العزيز مطاوع الغربية

79. نورا محمد محمود صالح الغربية

80. ياسمين الدسوقى فضل الله الغربية

81. شيماء العزب عبد القادر ابو حمدة الغربية

82. العزب عبد القادر ابو حمدة الغربية

83. شعبان عبد الوهاب عبد الوهاب الغباشى الغربية

84. عبد القادر أحمد على حجاب الغربية

85. شيماء أمين سيد رمضان الفيوم

86. مروى عبدالمنعم سعيد على الفيوم

87. أمانى عبد المنعم سعيد على الفيوم

88. شرين حلمى عبد السلام سيد الفيوم

89. حمودة أنور محمد حامد الفيوم

90. محمد على محمد محمد الفيوم

91. سعيد حسان كامل محمد الفيوم

92. عماد سيد محمد سلامة الفيوم

93. ندا رمضان جمعة الفيوم

94. إيمان رمضان محمود أبو الهنا الفيوم

95. عزة عبد السلام القاهرة

96. ماجدة محمود أحمد القاهرة

97. يسرية محمد محمد القاهرة

98. ثناء سعيد عبد الحميد القاهرة

99. اعتدال عبد الخير سالم القاهرة

100. عواطف محمد طه القاهرة

101. سلوى عبد اللطيف متولى القاهرة

102. مرفت محمد السيد القاهرة

103. فاطمة الزهراء مجدى عبد الرحيم القاهرة

104. حسين أمام حسن محمد القاهرة

105. حامد أحمد على القاهرة

106. حمدية أحمد عبدا لجواد القاهرة

107. أحمد السيد أحمد البسيونى القاهرة

108. سهام عزت إبراهيم على القاهرة

109. فاطمة عبد الوهاب سعيد القاهرة

110. شيماء إبراهيم محمود محسن القاهرة

111. رشا أنور عبد المعطى على القاهرة

112. سحر أنور عبد المعطى على القاهرة

113. منى سيد قناوى السايح القاهرة

114. ياسمين رجب سالم محمد القاهرة

115. أمنية حماده عبده الطويل القاهرة

116. أسماء ناصر عبده حواش القاهرة

117. دينا عبد الله محمود السيد القاهرة

118. مروة السيد البدوى القاهرة

119. هدى عمر عبد المقصود القاهرة

120. عمر عبد المقصود القاهرة

121. فاطمة عمر عبد المقصود القاهرة

122. ياسر زكريا أحمد حسن القاهرة

123. فتحى محمد محمد عمر القاهرة

124. جمال محمود متجلى القاهرة

125. ياسر رزق عبد المجيد القاهرة

126. منى سيد عبد العاطى القاهرة

127. سمير عبد اللطيف عزالدين المنوفية

128. رمضان محمود رمضان المنوفية

129. رجب عبد الغنى محمد خواجة المنوفية

130. وائل أحمد عبد المولى رمضان المنوفية

131. هانى عطية إبراهيم رمضان المنوفية

132. عمر بكر صقر عبد الحميد المنوفية

133. على عبدالحميد على شاهين المنوفية

134. أحمد محمد السيد أبو حامد المنوفية

135. زينب فوزى المرسى الخطيب المنوفية

136. أحمد محمد عبد النبى زرد المنوفية

137. إبراهيم فوزى عبد الحميد فايد المنوفية

138. طارق عبد العليم إبراهيم الميهى المنوفية

139. آية محمد أحمد الدردير البكل المنوفية

140. فارس حسن على الحنبلى المنوفية

141. عرفة عطية عشماوى بشير المنوفية

142. مها محمود بكر جلبط المنوفية

143. هند محمد مبروك الجران المنوفية

144. وسام عبد الرحيم فتحى سلمان المنوفية

145. محد جابر السيد أحمد المنوفية