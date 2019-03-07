"الأعلى للأزهر" يوافق على المد لمدة عام للباحثين بمرحلتى الماجستير والدكتوراه

وافق المجلس الأعلى للأزهر برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبحضور الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، فى جلستة الأخيرة على المد لطلاب وطالبات الدراسات العليا المقيدين بمرحلتى الماجستير والدكتوراة بجامعة الأزهر لمدة عام تبدأ من انتهاء مدتهم القانونية.

وصرح الدكتورغانم السعيد، عميد كلية الإعلام المشرف على المركز الإعلامى، أن هذا القرار يأتى من منطلق حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة على مصلحة الطلاب والطالبات بمرحلتى الماجستير والدكتوراه، وتقديرًا لظروفهم، وإعطائهم فرصة لاستكمال أبحاثهم العلمية.