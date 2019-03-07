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الخميس، 07 مارس 2019 12:53 م
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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.28% مدفوعة بمشتريات العرب والأجانب

الخميس، 07 مارس 2019 12:17 م
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.28% مدفوعة بمشتريات العرب والأجانب البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 14830 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 2412 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 18894 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 709 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 1790 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 477 نقطة.
 
 
 

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