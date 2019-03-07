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إخلاء عمارة مجاورة لعقار الزيتون المنهار بعد ظهور شروخ بالحوائط

الخميس، 07 مارس 2019 11:23 ص
إخلاء عمارة مجاورة لعقار الزيتون المنهار بعد ظهور شروخ بالحوائط انهيار عقار - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أخلت محافظة القاهرة أحد العقارات المجاورة لعقار حى الزيتون المنهار صباح اليوم الخميس، بشارع صادق زايد، وذلك بعد ظهور شروخ فى الحوائط، حفاظا على أرواح سكانه. 
 
 
وانتقل إلى موقع العقار اللواء محسن صلاح، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء أشرف بهجت، رئيس حى الزيتون، والأجهزة المختصة، ولجنة لمعاينة العقارات المجاورة للعقار المنهار. 
 
 
وأوضح اللواء أشرف بهجت، رئيس حى الزيتون، أن العقار المنهار كان صدر له قرار صلب، ولكن مالك العقار لم ينفذ، وتركه سكانه إلا شخص يسكن بمفرده، خرج من العقار صباح اليوم بعد أن أبلغه الجيران بإنهيار جزء من حوائط العقار المكون من 4 أدوار، ولم يسفر الانهيار عن أى إصابات. 
 
 
وأكد رئيس الحى، أن التضامن الاجتماعى يقدم المساعدات اللازمة للشخص الذى كان بالعقار، مع بحث توفير سكن بديل له.، وفقاً للقانون. 
 
 
وأشار إلى أن العقار الذى تم إخلائه المجاور للعقار المنهار، اوصت اللجنة الهندسية بذلك نظرا لظهور شروخ به، وجارى معاينة باقى العقارات المجاورة. 
 
 
وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة تلقت صباح اليوم بلاغا عن انهيار عقار بنطاق حي الزيتون وبإنتقال رئيس الحي والأجهزة المعنية لموقع العقار الكائن في 14 شارع صادق زايد المتفرع من شارع المطرية بالزيتون تبين إنهيار العقار بالكامل المكون من أرضي وثلاثة أدوار خالي من السكان>
 
 
وأصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعليماته بتشكيل لجنة هندسية من الحى لمعاينة العقارات المجاورة للتأكد من عدم تأثرها بالانهيار مع عمل الصلبات اللازمة حين الانتهاء من رفع المخالفات.

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