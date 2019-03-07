أمن القليوبية يسيطر على مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب معاكسة فتاة

القليوبية - نيفين طه

سيطرت مباحث القليوبية على مشاجرة بين طرفين باستخدام الأسلحة النارية بسبب معاكسة فتاة بالخانكة، تم ضبط طرفى المشاجرة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بورود بلاغ لمركز شرطة الخانكة من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين بالقلج دائرة المركز.

وانتقل العميد شريف الهامى مأمور المركز، وتبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول "السيد ع س" 49 عاما بائع متجول، ونجله "حمدى س ع" 27 عاما، بائع متجول، وابنة الأول "إيمان.س.ع" 16 عاما طالبة وآخرين، وطرف ثان "هشام ح ف"، و"محمد ه ح" 25 عاما نجار، و"إيهاب ه ح" 26 عاما نجار، "هناء ع ع" 46 عاما، عاملة، وآخرين.

وتمكن المقدم حازم سعد، رئيس مباحث المركز، من ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة الثانى السلاح النارى المستخدم فى الواقعة عبارة عن بندقية خرطوش، و4 طلقات من ذات العيار وتم التحفظ عليها.

وبمواجهة طرفى المشاجرة أقرا بارتكاب الواقعة وتبادلا الاتهامات فيما بينهما، وأقر الثانى أنه مطلق الأعيرة النارية صوب الطرف الثانى.

ونُقل المصابون لمستشفى السلام العام، وصرح لهم بالخروج عقب تلقى العلاج اللازم، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4954 جنح مركز الخانكة لسنة 2019 وتولت النيابة التحقيق.