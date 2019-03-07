أمن القاهرة يكشف غموض سرقة مواشى ويعيدها لأصحابها فى الخليفة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من كشف ملابسات واقعة سرقة 9 من رؤوس الماشية بطريق الأتوستراد بالإكراه، وإعادة المسروقات و حرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من كل من "سليمان.ف.س" 53 سنة سائق، و"عمرو. ج. إ" 23 سنة تاجر مواشى، بأنهما حال سيرهما بطريق الأتوستراد بدائرة القسم بسيارة نقل قيادة الأول محمل عليها 9 رؤوس ماشية بقصد توصيلها لمنطقة السيدة زينب - اعترضت طريقهم سيارة حمراء اللون يستقلها عدد من الأشخاص أجبروهم على التوقف واستولوا على السيارة بحمولتها واصطحبوهما وقاموا بإطلاق سراحهما وتسليمهما السيارة دون حمولتها.

ومن خلال تكثيف الجهود تبين أن وراء إرتكاب الواقعة كل من "محمد. ع. ع" 37 سنة (مسجل خطر) سبق اتهامه فى 12 قضية، و"محمود. م. ش" 25 سنة سبق اتهامه فى 3 قضايا، و" محمد. ص.م" 29 سنة سبق اتهامه فى قضية "سرقة" ومحجوز بإحدى المستشفيات تحت الحراسة والمحبوسين على ذمة قضية "تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة"، و"محمد. ع. ع" 33 سنة، و"عادل م. ع" 40 سنة عاطل.

وباتخاذ الإجراءات اللازمة تم استخراج المتهمان الأول والثانى من محبسهما، وبمواجهتهما اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم على ذمة القضية المحبوسين على ذمتها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إعادة المسروقات بأماكن تصريفها، وباستدعاء المجنى عليهما اتهما المتهمان المضبوطان بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين، كما أقرا أن المواشى المضبوطة هى ذاتها ما تم الاستيلاء عليها، وجارى تكيف الجهود لضبط باقى المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.