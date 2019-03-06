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2.842 مليار دولار إجمالى رصيد الذهب فى الاحتياطى النقدى لمصر نهاية فبراير

الأربعاء، 06 مارس 2019 08:00 ص
2.842 مليار دولار إجمالى رصيد الذهب فى الاحتياطى النقدى لمصر نهاية فبراير طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى
كتب - أحمد يعقوب
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ارتفع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر ليصل إلى 2.842 مليار دولار، فى نهاية شهر فبراير 2019، مقابل 2.804 مليار دولار، فى نهاية شهر يناير 2019، بارتفاع قدره نحو 38 مليون دولار، وفقًا لأحدث تقرير باللغة الإنجليزية صادر عن البنك المركزى المصرى.
 
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
 
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

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